В МИД РФ обвинили Францию и Британию в раскручивании гонки ядерных вооружений Грушко: ядерные планы Британии и Франции обостряют гонку вооружений

Москва21 апр Вести.Увеличение Британией и Францией их ядерного потенциала приведет к раскручиванию гонки ядерных вооружений и идет вразрез с целями Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такое мнение высказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его мнению, новые доктринальные подходы Франции во многом напоминают практикуемое Вашингтоном "расширенное ядерное сдерживание", а также в них открыто заявляется план стать "подспорьем совместным ядерным миссиям НАТО"​​​.

Подобные шаги укладываются в общее русло провокационной деятельности стран НАТО в военно-ядерной сфере, направленной против нашей страны… Это уже само по себе ведет к раскручиванию гонки вооружений, что не только не соответствует целям ДНЯО, но и прямо расходится с непосредственными обязательствами по данному договору сказал Грушко

Париж, напомнил замглавы МИД РФ, также утверждает, что их обновленная доктрина "продвинутого ядерного сдерживания", в рамках которой они отказываются от транспарентности в отношении количества ядерных боеголовок и возможность размещения ядерного оружия на территории других европейских государств и НАТО, поможет укреплению безопасности Франции и ее союзников.

В действительности они наносят еще один удар по региональной и глобальной безопасности, генерируя дополнительные стратегические риски и стимулы для новой гонки ядерных вооружений резюмировал Грушко

Ранее замглавы МИД РФ заявил, что при обновлении списка первоочередных целей на случай конфликта Москва примет во внимание планы Франции по размещению своего ядерного оружия в неядерных европейских странах.