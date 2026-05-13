Москва13 мая Вести.Дипломатическая инновация Евросоюза, которая заключалась в отказе от общения с Россией, в настоящее время терпит крах. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Он напомнил, что в первое время после начала спецоперации на Украине европейские лидеры довольно много общались с президентом России Владимиром Путиным. Однако несколько месяцев спустя они резко прекратили диалог и стали делать вид, что РФ вообще не существует.

В дипломатии инновации появляются сравнительно редко. И вот одна из инноваций, которая со знаком "минус" или в кавычках, которую предложили европейцы, она от роду двадцать второго года... Великое европейское изобретение, которое состояло в том, что "а давайте мы вообще не будем с Россией разговаривать, закроем глаза, сделаем вид, что вот просто не существует". И вот эта мысль, с которой европейцы долго носились, каждый, наверное, из европейских политиков произнес свое знаменитое… "Мы никогда не будем вести с Россией дела, как это было прежде". Вот сейчас это ломается через колено. И наша главная задача — понять, зачем они это делают, и, конечно, не попасться на крючок выразил свое мнение он

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о необходимости наладить диалог между ЕС и России по Украине. По его словам, в противном случае ЕС рискует остаться в стороне от соглашения, которое может быть заключено в этом вопросе между Москвой и Вашингтоном.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, в свою очередь, выразила желание стать посредником в диалоге между ЕС и Россией. Кипрский журналист Алекс Христофору расценил ее заявление как жест отчаяния.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал положительным сигналом обсуждение в Европе вопросе о возобновлении переговоров с Москвой, но при этом отметил, что процесс налаживания находится на начальном этапе.