Москва2 июн Вести.Представителей Евросоюза не будет на Петербуржском международном экономическом форуме, поскольку сообщество похоронило свою дипломатию. Сегодня ЕС склоняется к насилию в отношениях с другими странами и расчеловечиванию народов. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Он назвал форум главным дипломатическим событием в жизни России.

Завтра будет нулевой день Петербургского международного экономического форума. Потом, собственно, начинается 3 июня форум. Это, пожалуй, главное дипломатическое событие в жизни страны в нынешнем году, если не иметь в виду какие-то чрезвычайные или экстраординарные многосторонние саммиты. И там будет президент, там будет, наверное, половина руководства министерства иностранных дел, главы регионов. Вот кого там не будет, там не будет европейцев. И, по-моему, это очень правильно сказал Ткаченко

По его словам, в Европе на смену дипломатии пришли бандитизм и насилие в международных отношениях, ставшие итогом политики ЕС в последние десятилетия.

Европейцы похоронили дипломатию. Дипломатию в том виде, как мы ее знаем, как мы с ней ассоциируем регулированием международных отношений. В Европе больше не стало. Вместо этого появился бандитизм, насилие в отношениях между государствами, расчеловечение отдельных народов. И это, по-моему, закономерный итог развития Европы после последних десятилетий добавил он

Ранее сообщалось, что ПМЭФ-2026 будет обилие дружественных стран. Сам форум пройдет с 3 по 6 июня.