ПМЭФ вызывает у польских политиков зависть и отчаяние, пишут СМИ Mysl Polska: ПМЭФ вызывает у Польши противоречивые чувства

Москва3 июн Вести.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) вызывает у польских экспертов смешанные чувства, среди которых – отчаяние и зависть. Об этом пишет портал Mysl Polska.

В публикации отмечается, что крупный международный форум в России должен стать для Польши сигналом о собственной деградации.

Санкт-Петербургский международный экономический форум … вызывает у польских экспертов смешанные чувства: зависть и отчаяние говорится в публикации

По мнению автора материала, пока Москва и Вашингтон начинают восстанавливать культурные связи, а Берлин пытается организовать собственные дискуссии в рамках форума, Варшава застряла в агрессивной русофобии. Вследствие этого она теряет позиции на мировой арене и рискует остаться на обочине Европы.

ПМЭФ пройдет 3–6 июня, главная тема – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". На пленарном заседании выступит с большой речью президент РФ Владимир Путин.

К российскому лидеру присоединятся глава Танзании Самия Сулуху Хассан, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, высокопоставленный представитель Китая Хань Чжэн, а также министр энергетики Саудовской Аравии. По окончании официальной части у Путина запланирована отдельная встреча с зампредом КНР для обсуждения двустороннего сотрудничества.

Всего, по данным фонда "Росконгресс", свои делегации на форум направили более 130 стран.