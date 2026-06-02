Дмитриев: участие более 130 стран в ПМЭФ доказывает провал глобализма

Москва2 июн Вести.Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объяснил большое количество представленных на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) стран тем, что суверенное сотрудничество заменяет провалившийся глобализм.

По информации "Росконгресса", участие в ПМЭФ-2026 подтвердили представители более 130 стран и территорий.

Более чем 130 стран будут представлены на этой неделе на Петербургском экономическом форуме, поскольку суверенное сотрудничество заменяет провалившийся глобализм написал Дмитриев в соцсети Х

В этом году ПМЭФ будет проходить с 3 по 6 июня.

Как отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, в Санкт-Петербурге "яблоку будет негде упасть" от числа представителей дружественных стран, желающих посетить ПМЭФ. Западный бизнес тоже подает заявки на участие в форуме, но предпочитает не афишировать это, заявлял дипломат.