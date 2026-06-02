Москва2 июнВести.Проведение ПМЭФ принесет Санкт-Петербургу новые инвестиции, привлечет лучших бизнесменов планеты и множество туристов. Таким мнением с ИС "Вести" поделился ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.
Он добавил, что из-за проведения такого масштабного мероприятия, как ПМЭФ, гражданам придется потерпеть временные ограничения в режиме дорожного движения.
Горожанам придется потерпеть, будут определенные ограничения в трафике, в движении, но это особые дни, и я думаю, что петербуржцы снисходительно отнесутся ко всем проблемам, потому что город привлекает инвестиции, город привлекает лучший бизнес планеты и многих политических деятелей мы увидим в эти дни. И, конечно, город по итогам форума привлечет большое количество туристов, потому что гости, которые поработают, они расскажут своим знакомым, сослуживцам, родным и близким, и, как мы это неоднократно видим, новый поток туристов посетит красивейший Санкт-Петербурграссказал Максимцев
Ранее Максимцев заявил, что ПМЭФ стал признанной международной площадкой. По его мнению, участие 130 государств в экономическом форуме показывает неудачи попыток изоляции России.