Москва2 июн Вести.Проведение ПМЭФ принесет Санкт-Петербургу новые инвестиции, привлечет лучших бизнесменов планеты и множество туристов. Таким мнением с ИС "Вести" поделился ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.

Он добавил, что из-за проведения такого масштабного мероприятия, как ПМЭФ, гражданам придется потерпеть временные ограничения в режиме дорожного движения.

Горожанам придется потерпеть, будут определенные ограничения в трафике, в движении, но это особые дни, и я думаю, что петербуржцы снисходительно отнесутся ко всем проблемам, потому что город привлекает инвестиции, город привлекает лучший бизнес планеты и многих политических деятелей мы увидим в эти дни. И, конечно, город по итогам форума привлечет большое количество туристов, потому что гости, которые поработают, они расскажут своим знакомым, сослуживцам, родным и близким, и, как мы это неоднократно видим, новый поток туристов посетит красивейший Санкт-Петербург