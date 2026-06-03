Дмитриев назвал отличия ПМЭФ от экономического форума в Давосе Дмитриев связал состав участников ПМЭФ с провалом идеологии глобалистов

Москва3 июн Вести.География участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) наглядно демонстрирует крах политики, которую продвигают глобалисты. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Дмитриев в кулуарах ПМЭФ уточнил в беседе с журналистами, что стартовавшее в северной столице мероприятие собирает представителей более 130 государств.

[Форум] происходит в очень важное время, когда политика глобалистов полностью потерпела неудачу. И форум как раз объединяет суверенные страны, которые готовы на принципе партнерства двигаться вперед к развитию своих экономик, к созидательным экономическим действиям отметил он, его слова приводит ТАСС

Глава РФПИ подчеркнул, что традиционные глобалистские площадки вроде Давосского форума доказали свою несостоятельность и провальность навязываемой ими повестки.

Ранее Дмитриев указал на участие немецких бизнесменов в Петербургском форуме. По его словам, властям ФРГ и местным чиновникам стоит брать с них пример.