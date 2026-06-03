Москва3 июнВести.География участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) наглядно демонстрирует крах политики, которую продвигают глобалисты. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Дмитриев в кулуарах ПМЭФ уточнил в беседе с журналистами, что стартовавшее в северной столице мероприятие собирает представителей более 130 государств.
[Форум] происходит в очень важное время, когда политика глобалистов полностью потерпела неудачу. И форум как раз объединяет суверенные страны, которые готовы на принципе партнерства двигаться вперед к развитию своих экономик, к созидательным экономическим действиямотметил он, его слова приводит ТАСС
Глава РФПИ подчеркнул, что традиционные глобалистские площадки вроде Давосского форума доказали свою несостоятельность и провальность навязываемой ими повестки.
Ранее Дмитриев указал на участие немецких бизнесменов в Петербургском форуме. По его словам, властям ФРГ и местным чиновникам стоит брать с них пример.