Ушаков: в ПМЭФ примут участие представители высокого уровня из 76 стран

Москва2 июн Вести.На Петербургский международный экономический форум приедут государственные деятели и политики из 76 стран. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, в числе участников: президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев, президент Объединенной Республики Танзания Самия Сулуху Хассан, заместитель председателя КНР Хань Чжэн, президент Абхазии Бадра Гунба.

Приедут государственные деятели, политики из порядка 76 стран мира … Как всегда ожидается участие вице-президентов, вице-премьеров, министров экономического блока из целого ряда стран. Традиционно активное участие на высоком уровне будут принимать страны СНГ сообщил Ушаков

Также участие в ПМЭФ-2026 примут главы ряда региональных и международных организаций.

Назову АТЭС, СНГ, ОДКБ, ОПЕК, ЮНКТАД, Форум стран – экспортеров газа, Европейская экономическая комиссия, Союзное государство, Евразийский банк развития, Евразийский фонд стабилизации и развития, Новый банк развития БРИКС и так далее добавил помощник президента

В этом году ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. Ранее сообщалось, что участие в нем подтвердили представители более 130 стран.