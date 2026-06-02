Москва2 июнВести.Первый вице-президент Мьянмы и вице-премьер Вьетнама примут участие в церемонии открытия Петербургского международного экономического форума 4 июня, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он добавил, что первые мероприятия форума начнутся уже 3 июня.
В церемонии открытия примут участие первый заместитель премьер-министра Вьетнама Фам Зя Тук, первый вице-президент Мьянмы Ньо Сок и ряд других [иностранных] представителейсказал Ушаков
Ранее директор ПМЭФ Алексей Вальков рассказал ИС "Вести", что свое участие в форуме подтвердили представители более 130 стран.