Церемония открытия ПМЭФ с участием руководства Вьетнама и Мьянмы пройдет 4 июня

Москва2 июн Вести.Первый вице-президент Мьянмы и вице-премьер Вьетнама примут участие в церемонии открытия Петербургского международного экономического форума 4 июня, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он добавил, что первые мероприятия форума начнутся уже 3 июня.

В церемонии открытия примут участие первый заместитель премьер-министра Вьетнама Фам Зя Тук, первый вице-президент Мьянмы Ньо Сок и ряд других [иностранных] представителей сказал Ушаков

Ранее директор ПМЭФ Алексей Вальков рассказал ИС "Вести", что свое участие в форуме подтвердили представители более 130 стран.