Лавров: Европа сейчас - это "отрезанный ломоть" для мировой дипломатии

В МИД России назвали Европу "отрезанным ломтем" для мировой дипломатии Лавров: Европа сейчас - это "отрезанный ломоть" для мировой дипломатии

Москва4 июн Вести.Европа в настоящий момент представляет собой "отрезанный ломоть" для мировой дипломатии. Об этом в интервью телеканалу RT заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат указал на роль нынешних элит в сложившейся ситуации в европейской дипломатии.

Европа для меня в нынешнем ее состоянии под руководством этих элит, для мировой дипломатии - это отрезанный ломоть, по большому счету сказал Лавров

Ранее бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун высказал мнение, что Европа потеряла место в мировой дипломатии из-за собственных ошибок и агрессивного поведения.