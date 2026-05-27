Браун: Европа самостоятельно вывела себя из мировой дипломатии

Москва27 мая Вести.Европа потеряла место в мировой дипломатии из-за своих же ошибок и агрессивного поведения, заявил бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун в интервью РИА Новости.

В мире нет ни одного конфликта, где европейское мнение было бы востребовано, отметил Браун.

Европа сама вывела себя из игры из-за собственных политических ошибок и агрессивного поведения​​​. Сегодня в мире едва ли кто-то воспринимает Евросоюз (ЕС) всерьез приводит РИА Новости слова Брауна

Мир не увидел ни одной дипломатической инициативы со стороны ЕС, подчеркнул эксперт.

Браун заявил также, что Германия проводит масштабную подготовку к возможному военному конфликту. При этом 35% граждан страны критически относятся к политике правительства в этой области.