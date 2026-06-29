Москва29 июн Вести.Нынешнее состояние польско-украинских исторических отношений не имеет никакого выхода. Об этом заявил ИС "Вести" профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Алексей Миллер.

По его словам, новый антагонистический подход к прошлому используется как внутри стран, так и в двусторонних отношениях, где президент Польши Кароль Навроцкий зарабатывает очки, усложняя жизнь премьер-министру Польши Дональду Туску.

То, где сейчас оказались в своих исторических отношениях поляки и украинцы, по-моему, вообще не имеет выхода. Новый антагонистический подход к прошлому, он используется и внутри страны, если у вас есть внутриполитический конфликт, как в Польше, то совершенно очевидно, что Навроцкий зарабатывает очки своим жестким подходом и усложняет жизнь Туску, которому надо проводить какую-то реальную внешнеполитическую линию, в том числе линию поддержку Украины. На Украине в свою очередь вот эта непримиримая позиция вернуть все ордена и так дальше — это как раз то собственно, чего и добивается [глава киевского режима Владимир] Зеленский, в том числе и наименованием своих воинских частей в честь героев УПА [Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ], то есть мобилизации той части украинского общества, которая следует традиции вот этого эксклюзивного, этнического, непримиримого национализма украинского сказал Миллер

Ранее ирландский профессор Джеффри Робертс рассказал, что Зеленский переименовывает украинские военные части в честь УПА, что идет вразрез с интересами стратегического союза с Польшей.