Эксперт Оклер рассказала, для чего на самом деле был создан Евросоюз

Преподаватель Оклер: ЕС – инструмент для стирания памяти и истории каждой нации Эксперт Оклер рассказала, для чего на самом деле был создан Евросоюз

Москва29 июн Вести.Евросоюз (ЕС) – своеобразный инструмент для стирания памяти и истории каждой отдельной нации, который не работает и держится за счет США.

Об этом ИС "Вести" заявила преподаватель Католического университета Вандеи во Франции Рафаэль Оклер.

По ее словам, Европа оказалась в тупике и не может из него выбраться, поэтому она и отлучилась от движения истории.

Европейский Союз — это такой огромный инструмент, чтобы стереть память и историю каждой отдельной нации и поэтому не работает, потому что хотят объединить все политические цели, что абсолютно невозможно, объединить все политические традиции. Поэтому сейчас Европа ... зашла в такой тупик и не может из этого выбраться. Она держится только за счет американской защиты, которая менее чувствуется за счет своей бюрократии, своих структур, своих старых слоев ... но она совершенно отлучилась от движения истории. Европа, по большому счету, вышла из истории. Она застряла в старых правилах еще Ялтинской эпохи и живет в них, накопила очень много бюрократии, но она совершенно не села в новый поезд и пытается сделать так, чтобы новый мир соответствовал ее старым категориям пояснила Оклер

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