Профессор Хадсон: у Европы нет денег на реализацию своих антироссийских планов Профессор Хадсон: ЕС не осуществит планы против РФ из-за подорванной экономики

Москва12 июл Вести.Страны Европы не смогут реализовать свои антироссийские инициативы хотя бы потому, что Евросоюз сам подорвал собственную экономику.

Такое мнение выразил американский экономист, профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он отметил, что военная поддержка Украины со стороны Запада — это политика, направленная исключительно на конфронтацию.

Какой результат в итоге Европа хочет получить? Единственное, что я могу предположить, — она надеется действовать как победитель, стремясь повторить с Россией то, что когда-то сделала с Африкой. Но у Европы нет финансовой базы для этого заявил Хадсон

Кроме того, профессор считает, что Европа уничтожила евро как резервную валюту решением конфисковать сотни миллиардов долларов российских активов — золота и депозитов России в системе международного депозитария Euroclear.

Ранее политолог Алекс Крайнер заявил, что европейские страны пытаются отсрочить урегулирование на Украине, поскольку им будет сложно найти повод для вероятной войны с Россией, к которой они уже готовятся.