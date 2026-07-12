Москва12 июлВести.Страны Европы не смогут реализовать свои антироссийские инициативы хотя бы потому, что Евросоюз сам подорвал собственную экономику.
Такое мнение выразил американский экономист, профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Он отметил, что военная поддержка Украины со стороны Запада — это политика, направленная исключительно на конфронтацию.
Какой результат в итоге Европа хочет получить? Единственное, что я могу предположить, — она надеется действовать как победитель, стремясь повторить с Россией то, что когда-то сделала с Африкой. Но у Европы нет финансовой базы для этогозаявил Хадсон
Кроме того, профессор считает, что Европа уничтожила евро как резервную валюту решением конфисковать сотни миллиардов долларов российских активов — золота и депозитов России в системе международного депозитария Euroclear.
Ранее политолог Алекс Крайнер заявил, что европейские страны пытаются отсрочить урегулирование на Украине, поскольку им будет сложно найти повод для вероятной войны с Россией, к которой они уже готовятся.