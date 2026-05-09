Москва9 маяВести.Журналист из Ирландии Брайан Макдональд раскритиковал выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором не упоминается роль Советского Союза в победе над нацизмом и освобождении Европы от диктатуры Третьего рейха.
По его словам, власти в Брюсселе превращают праздник 9 Мая в "какой-то сююреализм", делая из него пропаганду "европейских ценностей".
При этом замалчивая тот факт, что для большей части континента эта дата исторически связана с победой Советского Союза над нацистской Германиейнаписал журналист в соцсети X
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц также подвергся критике за умалчивание роли СССР в победе над нацизмом.