Папуашвили: без Победы над фашизмом Европа в нынешнем виде бы не существовала

В Грузии заявили, что Европа не существовала бы без Победы над фашизмом Папуашвили: без Победы над фашизмом Европа в нынешнем виде бы не существовала

Москва5 мая Вести.Без Победы над фашизмом Европа в нынешнем виде бы не существовала. Такое заявление сделал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Он также отметил вклад грузинских военнослужащих в борьбу с фашизмом. Папуашвили подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны погибли около 300 тысяч граждан страны.

Если бы не Победа над фашизмом, и, если бы не вклад 300 тыс. погибших на войне грузин, никакого Евросоюза и Дня Европы бы не существовало подчеркнул он в разговоре с журналистами

По словам спикера парламента, ежегодно 9 мая представительство Европы в Грузии проводит различные мероприятия ко Дню Европы и игнорирует празднование Дня Победы.

Он также заявил, что 9 мая намерен праздновать именно День Победы, назвав эту дату частью истории страны, которую следует помнить.