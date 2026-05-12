Москва12 мая Вести.Жесткий стиль управления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызывает недовольство у многих чиновников Евросоюза. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Европейские чиновники описывают фон дер Ляйен, как "одержимую идеей продемонстрировать свою власть". Кроме того, они указывают на масштабные недостатки главы ЕК, особенно в экономической сфере. По мнению агентства, фон дер Ляйен распыляет силы и уделяет меньше внимания своим основным экономическим обязанностям.

Агентство уточняет, что за время пребывания фон дер Ляйен на посту Еврокомиссия не выполнила задачи по укреплению единого рынка и повышению конкурентоспособности блока. Из-за этого перегруженные работой чиновники ЕК допускают все больше ошибок, а реакция европейских лидеров становится более враждебной.

В марте испанская газета Pais подвергла резкой критике руководство ключевых структур ЕС и НАТО, объявив их одними из самых слабых политиков в Брюсселе за последние десятилетия. Речь идет о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе евродипломатии Кае Каллас и генеральном секретаре НАТО Марке Рютте.