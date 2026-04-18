Москва18 апрВести.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен переходит границы своих полномочий, прикрываясь интересами стран Евросоюза. Об этом заявил внук бывшего французского президента, генерала Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.
По его словам, которые приводит ТАСС, она пытается решать вопросы энергетической независимости стран ЕС, хотя сама глава ЕК находится в крайне уязвимом положении.
У нас есть председатель Европейской комиссии, которая делает вид, будто действует от имени европейских стран, присваивает себе полномочия, которых у нее нетсказал Пьер де Голль
Внук де Голля подчеркнул, что французскому правительству необходимо в первую очередь заботиться о благополучии граждан и отказаться от "бездумной" евроатлантической политики из-за которой 70% цены на топливо составляют налоги.
19 марта сообщалось, что в странах ЕС стали все чаще критиковать фон дер Ляйен за нерезультативность ее инициатив и чрезмерно жесткий стиль руководства.