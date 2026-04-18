Внук де Голля раскритиковал фон дер Ляйен за превращение полномочий

Москва18 апр Вести.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен переходит границы своих полномочий, прикрываясь интересами стран Евросоюза. Об этом заявил внук бывшего французского президента, генерала Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.

По его словам, которые приводит ТАСС, она пытается решать вопросы энергетической независимости стран ЕС, хотя сама глава ЕК находится в крайне уязвимом положении.

У нас есть председатель Европейской комиссии, которая делает вид, будто действует от имени европейских стран, присваивает себе полномочия, которых у нее нет сказал Пьер де Голль

Внук де Голля подчеркнул, что французскому правительству необходимо в первую очередь заботиться о благополучии граждан и отказаться от "бездумной" евроатлантической политики из-за которой 70% цены на топливо составляют налоги.

19 марта сообщалось, что в странах ЕС стали все чаще критиковать фон дер Ляйен за нерезультативность ее инициатив и чрезмерно жесткий стиль руководства.