Захарова о беспамятстве Мерца: завтра в ФРГ скажут, что Гитлер освободил мир Захарова о беспамятстве Мерца: завтра в ФРГ скажут, что Гитлер освободил мир

Москва8 мая Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц забыл о том, кто спас Берлин от нацизма, уже завтра чиновники ФРГ будут говорить о том, что диктатор Адольф Гитлер спас мир от насилия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В интервью KP.RU она заявила, что власти в Германии намеренно замалчивают историческую правду об освобождении Европы от нацизма Советским Союзом от молодого поколения, не имеющего опыта общения с ветеранами и черпающего всю информацию из интернета.

Дальше будет хуже: будут рассказывать, что на спящий Берлин вероломно напала Красная армия, а Гитлер освободил мир от насилия прокомментировала Захарова

Представитель МИД призвала к сохранению исторической памяти и отметила важность отстаивания национальных интересов.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацизма, не упомянув при этом о решающей роли в этом СССР, за что подвергся критике.