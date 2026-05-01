"Как бабочки, ничего не помнят": Соловьёв об исторической памяти европейцев Соловьёв: у большинства европейцев отсутствует историческая память

Москва1 мая Вести.У большинства европейцев, в отличие от россиян, отсутствует историческая память. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьёв в разговоре с журналистом итальянской газеты Fatto Quotidiano.

Репортер зарубежного издания спросил телеведущего, считает ли он, что Европа допустила большую ошибку в отношении ситуации на Украине. Соловьёв назвал вопрос сложным, поскольку для ответа "нужно полностью изменить современную европейскую точку зрения".

Потому что сегодня большинство европейцев, как бабочки, совершенно ничего не помнят. Они помнят только один день. Русские, как и многие образованные итальянцы, совершенно другие. У нас есть историческая память пояснил он

Телеведущий также указал собеседнику, что тот не помнит, сколько итальянцев погибли в годы Второй мировой войны. Соловьев объяснил, что эта информация не находится "на вершине памяти" европейцев, тогда как в России это знает каждый гражданин.