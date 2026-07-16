Москва16 июл Вести.Большая война в Европе неизбежна, поскольку европейские правительства продолжают курс на эскалацию конфликта вокруг Украины. Такое мнение выразил телеведущий Владимир Соловьёв в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

Он отметил, что Москва никогда не инициировала разжигание конфликта, в то время как бывший премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон настаивали на продолжении боевых действий.

Это неизбежно, потому что именно в это ваши правительства вкладывали огромные средства ответил Соловьёв на вопрос о том, считает ли он возможной новую войну в Европе

Ранее сообщалось, что Украина в 2028–2029 годах получит от Парижа 16 истребителей Rafale. Также Киеву будут переданы лицензии на производство ракет и авиационных бомб.