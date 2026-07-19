Москва19 июл Вести.Трагизм гибели советских военнопленных становится особенно очевидным при сравнении с условиями содержания военнопленных западных стран. Об этом ИС "Вести" рассказал кандидат исторических наук Юрий Никифоров.

Историк отметил, что, если бы у нацистов действительно была бы нехватка ресурсов, уровень смертности был бы сопоставим.

Трагизм этой истории, конечно, наиболее отчетливо виден, когда сопоставляешь уровень смертности в лагерях для советских военнопленных на территории Советского Союза и тех условиях, в которых содержались военнопленные западных стран. Совершенно очевидно, что если бы существовала некая нехватка, и нацисты бы могли бы действительно сослаться на недостаток ресурсов, которые им мешают прокормить, то, уровень смертности, наверное, был бы сопоставим. Между тем, мы видим, что в Советском Союзе идет целенаправленное убийство людей в том числе путем организованного голода. И вполне нормальное, цивилизованное, человеческое содержание военнопленных Франции, Великобритании пояснил Никифоров

Он также рассказал о зверствах против советских военнопленных. По его словам, согласно немецким источникам, примерно 60% советских военнопленных были заморены голодом, расстреляны или погибли в результате пыток и издевательств.