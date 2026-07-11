Москва11 июл Вести.Японский фашизм был утонченной версией немецкого фашизма, так как не признавал за другими народами даже права на существование. Об этом сообщил ИС "Вести" кандидат политических наук, доцент факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин, говоря о Нанкинской резне 1937 года.

По его словам, за шесть недель японские милитаристы в Китае в сумме уничтожили различными методами, причиняющими избыточные боль и страдания, около 300 тысяч человек.

Это крупнейшее массовое убийство в истории Азии и на Тихоокеанском театре военных действий. Подобные события имели место и в Харбине, и в Даляне, и в других городах. К настоящему моменту в живых осталось около 20 человек, кто помнит события тех лет. Для жителей города Нанкина эти события до сих пор памятны, власти и люди сохраняют историческую память об этих очень трагических, очень печальных событиях. Они, конечно же, продемонстрировали весь тот волчий оскал националистических фашиствующих идей, которые культивировались в Японии. Ведь японский фашизм – утонченная версия немецкого фашизма. То есть с точки зрения японских фашистов не существовало каких-то вариантов допустимых наций рассказал Казанин

Он добавил, что японские милитаристы считали все нации, кроме своей, вредными или опасными, и они годились для японцев только в качестве рабов.