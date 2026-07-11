Историк рассказал о зверствах японских офицеров во время Нанкинской резни Айрапетов: японские офицеры совершали массовые убийства в Нанкине в 1937 году

Москва11 июл Вести.Офицеры императорской армии Японии совершали массовые убийства в китайском Нанкине в 1937 году во время японско-китайской войны. Об этом напомнил ИС "Вести" кандидат исторических наук Олег Айрапетов.

Он привел в пример двух офицеров японской армии, которые устроили соревнование по убийствам.

Два лейтенанта японской армии проводили соревнования, кто больше отрубит голов за час. Один отрубил, по-моему, 102 головы … казнил мечом, другой – 106 и выиграл. Надо отметить, что эти товарищи каким-то образом остались живыми. Ими гордились, об этом писали японские газеты. Это был предмет восторга и образец для подражания – самурайская доблесть, дух, спортивный дух нации Микадо (старинный титул императоров Японии - прим. ред.) Они остались живы, и потом по решению судов, последовавших за капитуляцией Японии, были переданы властям Китайской Народной Республики, и публично казнены в Нанкине при большом стечении народа, который это видел рассказал Айрапетов

Эксперт отметил, что японцы несколько недель уничтожали мирных жителей города. Эта трагедия получила название Нанкинской резни.