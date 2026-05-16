Историк: в годы Великой Отечественной бандеровцы убили более 30 тыс. человек

Москва16 мая Вести.В 1944-1945 годах от рук бандеровцев на Западной Украине погибли свыше 30 тысяч человек, рассказал историк спецслужб Дмитрий Коняхин в документальном фильме Александра Сладкова "Охота на оборотней. Операция "Запад", сообщает ИС "Вести".

Территория Украины была полностью освобождена от фашистов в октябре 1944 года. Но это не устраивало националистов.

По данным органов госбезопасности, за 1944-1945 годы на Западной Украине было совершено 14,5 тысячи террористических актов и диверсий. От рук националистов погибло более 30 тысяч человек привел цифры Дмитрий Коняхин

Усугубляла ситуацию новая тактика бандформирований. Они действовали малыми группами, применяя тактику и методы индивидуального террора и точечных диверсий. Их жертвами были не только представители советской власти, но и учителя, врачи, инженеры. Их вырезали целыми семьями; делалось это по прямому приказу руководства Украинской повстанческой армии (признана экстремистской и запрещена в РФ).