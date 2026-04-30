В освобожденных населенных пунктах ДНР обнаружены останки 74 мирных жителей В освобожденных населенных пунктах ДНР обнаружены останки 74 мирных жителей

Москва30 апр Вести.Останки 74 мирных жителей обнаружены в освобожденных населенных пунктах ДНР в рамках расследования преступлений киевского режима, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Сегодня в Мариуполе Александр Бастрыкин провел совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими боевиками.

В рамках работы по сбору доказательств преступлений украинских националистов в недавно освобожденных населенных пунктах ДНР обнаружены и эксгумированы останки 74 мирных жителей говорится в сообщении на сайте Следственного комитета

Заместитель председателя СК Эдуард Кабурнеев озвучил общие сведения о работе по расследованию преступлений.

По его данным, всего Следственным комитетом возбуждено 9728 уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих. Судом вынесено 860 обвинительных приговоров в отношении 1129 военнослужащих, из них 79 лиц осуждены к пожизненному лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений.

В отношении 1086 наемников вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, дела 263 наемников направлены в суд, почти по всем уже состоялись приговоры.