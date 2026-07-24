Москва24 июл Вести.Следственный комитет России продолжает работу над крупным уголовным делом об использовании киевским режимом запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом в интервью ТАСС, приуроченном ко Дню сотрудника органов следствия, рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Продолжается расследование масштабного уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны сказал Бастрыкин

Руководитель СК напомнил, что ранее следователи завершили расследование дела о геноциде в отношении политического и военного руководства Украины. В настоящее время материалы находятся на рассмотрении в Верховном суде Донецкой народной республики. По этому делу проходит 41 фигурант, всем обвинения предъявлены заочно.

Председатель СК сообщил, что в результате ударов украинской армии по российским регионам с 2022 года лишились жизни почти 1,5 тысячи человек, среди них 45 несовершеннолетних. По его данным, всего было возбуждено 5347 уголовных дел по фактам атак на территории 54 субъектов РФ, находящихся за пределами зоны проведения СВО.

По сведениям следствия, в результате противоправных действий обвиняемых несколько тысяч мирных жителей получили ранения, многие были вынуждены оставить свои дома. Помимо этого, разрушено свыше 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, а экономике Донбасса причинен серьезный урон.

Бастрыкин также сравнил военнослужащих ВСУ с гитлеровцами. "С моральной стороны и по тому, как действуют украинские националисты и наемники, это сопоставимо с действиями гитлеровцев", - заявил он. По словам главы СК, об этом свидетельствуют многочисленные примеры жестокости украинских военных, поэтому параллели очевидны. Он добавил, что с правовой точки зрения противоправные деяния как немцев в годы Второй мировой войны, так и украинских военнослужащих относятся к преступлениям против человечности.