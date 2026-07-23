Ущерб в 1 трлн рублей нанесли ВСУ в Донбассе и других регионах России

Бастрыкин: ущерб от ВСУ в Донбассе и других регионах превысил 1 трлн рублей Ущерб в 1 трлн рублей нанесли ВСУ в Донбассе и других регионах России

Москва23 июл Вести.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал установленную сумму ущерба, нанесенного ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье и тыловых регионах, сообщает ТАСС.

По данным главы ведомства, речь идет о сумме, превышающей 1 трлн рублей.

В рамках расследования уголовных дел размер установленного ущерба в результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах составляет более 560 млрд рублей приводит агентство слова Александра Бастрыкина

Кроме того, ущерб на сумму более 535 млрд рублей нанесен ВСУ в приграничных субъектах и регионах, расположенных в тылу. При этом глава Следкома отметил, что работа по установлению ущерба продолжается.