Москва23 июлВести.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал установленную сумму ущерба, нанесенного ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье и тыловых регионах, сообщает ТАСС.
По данным главы ведомства, речь идет о сумме, превышающей 1 трлн рублей.
В рамках расследования уголовных дел размер установленного ущерба в результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах составляет более 560 млрд рублейприводит агентство слова Александра Бастрыкина
Кроме того, ущерб на сумму более 535 млрд рублей нанесен ВСУ в приграничных субъектах и регионах, расположенных в тылу. При этом глава Следкома отметил, что работа по установлению ущерба продолжается.