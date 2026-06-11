"Мираторг" назвал сумму ущерба от атак ВСУ на предприятия в приграничье Глава "Мираторга" Линник: ущерб от атак ВСУ на предприятия превысил 20 млрд руб.

Москва11 июн Вести.Суммарные экономические потери из-за украинских атак на инфраструктуру предприятий агропромышленного комплекса "Мираторг" в приграничных регионах превышают 20 млрд рублей. Такую сумму назвал президент холдинга Виктор Линник в комментарии ТАСС.

По нашим оценкам, суммарные экономические потери, связанные с воздействием на инфраструктуру компании в приграничных регионах, превышают 20 млрд рублей. сказал Линник на ПМЭФ

В эту сумму входят убытки от повреждений объектов, потери продукции, упущенная выручка из-за вынужденных остановок отдельных площадок, а также переориентации логистики, указал президент холдинга. Также, по его словам, речь идет и о росте стоимости страхования и операционных расходов в условиях работы под повышенным риском.

Несмотря на эти потери, мы сохраняем рабочие места, выполняем обязательства перед партнерами и продолжаем инвестировать в модернизацию наших предприятий подчеркнул Линник

В мае после атаки украинских беспилотников на Брянскую область произошел пожар в одном из производственных корпусов "Мираторга". Речь идет о свинокомплексе "Подывотье" в Севском районе региона. Огонь удалось ликвидировать силами предприятия. Никто из сотрудников комплекса не пострадал.