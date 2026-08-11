Москва11 авгВести.Четыре сотрудника Wildberries получили травмы в результате атак украинских беспилотников на объекты компании в пяти российских регионах. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, на минувшей неделе БПЛА нанесли серию ударов по крупным логистическим объектам и сортировочным центрам маркетплейса. На складе Wildberries & Russ во Владимирской области после атаки начался пожар.
Персонал склада был оперативно эвакуирован, однако четыре человека получили травмысообщил Мирошник
Помимо Владимирской области, атакам подверглись распределительные центры Wildberries в Свердловской, Тульской и Тверской областях. Также под удар попал логистический хаб компании в поселке Красный Бор Ленинградской области.
Ранее пожар на складе Wildberries, вспыхнувшем под Воронежем после ударов ВСУ ночью 11 августа, был локализован. На месте находится оперативная служба.