Москва3 авг Вести.Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял от 17% до 22% складских площадей в результате атак украинских БПЛА. Потери селлеров приближаются к 280 млрд рублей, пишет Forbes.

С середины июля было атаковано порядка 15 логистических объектов маркетплейса. По оценке ведущего аналитика исследовательского агентства Data Insight Сергея Семко, по состоянию на 2 августа повреждения получили 17,2-22,2% складских помещений Wildberries.

В июле крупнейший российский маркетплейс Wildberries лишился как минимум 17% своих складских помещений из-за непрекращающихся атак БПЛА. Ущерб селлеров площадки, по оценкам экспертов, приближается к 280 млрд рублей пишет Forbes

Часть складов, в том числе в Котовске, Коледине, Екатеринбурге и Сарапуле, после сообщений об атаках объявили о возобновлении работы.

Потенциальный ущерб продавцов оценивается в диапазоне от 214,9 млрд до 279,6 млрд рублей, а число пострадавших селлеров может исчисляться несколькими сотнями тысяч, отмечает издание.

Ранее основатель Wildberries, руководитель RWB Татьяна Ким анонсировала меры поддержки предпринимателей после атак на склады компании.