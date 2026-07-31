Wildberries встретится с бизнесменами из самых пострадавших регионов Ким: Wildberries проведет встречи с продавцами из самых пострадавших регионов

Москва31 июл Вести.Маркетплейс Wildberries проведет встречи с продавцами из самых пострадавших от украинских ударов регионов, чтобы точечно решать самые актуальные проблемы, заявила журналистам глава компании Татьяна Ким.

Она также добавила, что Wildberries уже обсудила с правительством меры поддержки предпринимателей. По словам Ким, сейчас формируется система, которая позволит всем получить помощь. Кроме того, компании поступают десятки предложений арендовать склады и логистические центры в РФ и других странах.

Мы провели уже два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак … Для наших более крупных партнеров мы ввели повышенную скидку постоянного покупателя на их товар за наш счет, кредитные каникулы в нашем банке и ряд иных мер поддержки. Со следующей недели мы планируем провести очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших регионах, чтобы точечно решать их актуальные проблемы, появившиеся на фоне ситуации отметила Ким

Она также рассказала, что предприниматели понесли миллиардные убытки из-за атак ВСУ на инфраструктуру Wildberries. Причем речь идет не только о россиянах, но и о продавцах из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая.