Wildberries заявил о готовности участвовать в поддержке селлеров

Wildberries поддержал разработку мер помощи пострадавшим продавцам Wildberries заявил о готовности участвовать в поддержке селлеров

Москва30 июл Вести.Маркетплейс Wildberries готов участвовать в разработке механизмов поддержки продавцов, пострадавших в результате атак ВСУ на логистические комплексы компании. Об этом заявила генеральный директор Wildberries Татьяна Ким, сообщает агентство РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать меры помощи продавцам, лишившимся товаров из-за ударов украинских дронов по складам.

Мы приветствуем инициативу правительства по разработке мер поддержки предпринимателей и готовы активно включиться в выработку конкретных механизмов, чтобы помощь дошла до каждого селлера адресно и максимально быстро сказала Ким

Она добавила, что в сложившейся ситуации бизнесу и государству необходимо действовать совместно для оказания оперативной помощи предпринимателям.