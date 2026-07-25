Москва25 июл Вести.Для поддержания стабильной работы и сокращения сроков доставки маркетплейс Wildberries оперативно перенастраивает свои логистические процессы. Об этом сообщила в своем Telegram-канале основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким.

Она поблагодарила всех за терпение и доверие, и рассказала о тех шагах, которые ее команда предпринимает для улучшения работы маркетплейса.

Оперативно перестраиваем логистику: задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, перенаправляем товарные потоки, чтобы минимизировать задержки и сохранить для вас качество работы на площадке написала Ким

Ранее сообщалось, что тем продавцам Wildberries, чья работа и товары пострадали из-за ударов ВСУ, предоставили отсрочку по кредитам. Уточняется, что мера поддержки действует для малого и среднего бизнеса.

В последнюю неделю украинские беспилотники атаковали объекты компании под Москвой, в Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Невинномысске, а также Ленинградской и Тамбовской областях. Из-за ударов погибли несколько человек, десятки пострадали.