Москва19 июлВести.Маркетплейс Wildberries вводит дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила основатель платформы Татьяна Ким.
Сегодня мы запустили дополнительные механизмы поддержки от WB Банканаписала она в своем Telegram-канале
Она подчеркнула, что представители малого и среднего бизнеса получат отсрочку погашения долга до 6 месяцев. У крупных же партнеров такая возможность появится в ближайшее время.
Кроме того, продавцам предоставят условия факторинга и льготные кредиты для восполнения утерянных товарных запасов, отменят все комиссии за платежи внутри РФ и начисление процентов на остатки по повышенной ставке.
Также партнеры маркетплейса получат льготные условия по ускоренному выводу выручки с WB.
Накануне Ким уже сообщала о первых мерах поддержки продавцов.