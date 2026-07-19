Ким сообщила о дополнительных мерах поддержки продавцов от Wildberries Основатель WB Ким: мы запустили дополнительные механизмы поддержки продавцов

Москва19 июл Вести.Маркетплейс Wildberries вводит дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила основатель платформы Татьяна Ким.

Сегодня мы запустили дополнительные механизмы поддержки от WB Банка написала она в своем Telegram-канале

Она подчеркнула, что представители малого и среднего бизнеса получат отсрочку погашения долга до 6 месяцев. У крупных же партнеров такая возможность появится в ближайшее время.

Кроме того, продавцам предоставят условия факторинга и льготные кредиты для восполнения утерянных товарных запасов, отменят все комиссии за платежи внутри РФ и начисление процентов на остатки по повышенной ставке.

Также партнеры маркетплейса получат льготные условия по ускоренному выводу выручки с WB.

Накануне Ким уже сообщала о первых мерах поддержки продавцов.