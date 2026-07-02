Wildberries повысит комиссию для продавцов "Коммерсант": Wildberries повысит комиссию для части продавцов с 7 июля

Москва2 июл Вести.С 7 июля маркетплейс Wildberries меняет условия работы с продавцами. Из-за проблем с топливом рост комиссий в зависимости от типа работы с площадкой составит от 5 до 20%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на информацию компании.

Изменения носят дифференцированный характер: для части товарных категорий комиссии также будут снижены, а по ряду категорий останутся без изменений. Это позволяет учитывать особенности отдельных товарных сегментов и текущую рыночную ситуацию указано в сообщении компании

Самый большой рост ожидает тех селлеров, которые используют площадку как витрину и доставляет заказы курьерами или самовывозом. Для них сборы Wildberries вырастут на 20%. Те, кто продает товары с собственного склада, будут платить больше на 6%, а если продукция отпускается со склада Wildberries — на 5%.

Ранее сообщалось, что Wildberries разрабатывает собственный мессенджер. Внутренний корпоративный продукт уже проходит тестирование в компании.