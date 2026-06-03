Москва3 июн Вести.Wildberries разрабатывает собственный мессенджер, внутренний корпоративный продукт уже проходит тестирование в компании. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ (RWB).

Отмечается, что Wildberries развивается как цифровая экосистема, включающая различные сервисы помимо приобретения пользователями товаров.

Разработка собственного мессенджера – логичное продолжение экосистемы RWB. При создании нового продукта мы используем опыт развития внутреннего корпоративного мессенджера и коммуникационных решений внутри маркетплейса. Сейчас продукт тестируется внутри компании рассказали в пресс-службе

Там подчеркнули, что общение является важной частью покупательского опыта, поскольку пользователи обсуждают товары, обмениваются ссылками на них, подбирают подарки, а также контактируют с продавцами и самой платформой.

Ранее в пресс-службе RWB опровергли сообщения о возможной покупке компанией "Росгосстраха".