Москва31 мая Вести.Пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ (RWB) опровергла сообщения о возможном приобретении контрольного пакета акций "Росгосстраха".

Как отмечается, покупка страховой компании не стоит в планах RWB.

Президент и председатель правления группы ВТБ Андрей Костин 26 мая сообщил ИС "Вести" о заключении стратегического альянса с Wildberries. В 2025 году ВТБ начал вести переговоры о продаже "Росгосстраха", в декабре Костин заявлял, что у группы есть "хорошие шансы" продать страховую компанию в 2026 году.