Москва22 июн Вести.Маркетплейс Wildberries в тестовом режиме запускает новый раздел с услугами по установке, настройке и обслуживанию бытовой техники и электроники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Новый сервис позволит покупателям не только приобретать товары на платформе, но и заказывать сопутствующие услуги, связанные с подключением и дальнейшей эксплуатацией купленных приборов.

На первом этапе проект будет доступен проживающим в Москве. Клиенты смогут приобретать электронные сертификаты на установку и обслуживание техники, после чего активировать их и согласовать дату и время проведения работ с партнерским сервисным центром.

В компании отметили, что в дальнейшем планируется расширить географию проекта, а также увеличить список доступных услуг. По мнению представителей маркетплейса, запуск нового направления позволит сделать процесс покупки и использования техники более удобным для клиентов.

Ранее стало известно, что Wildberries разрабатывает собственный мессенджер, внутренний корпоративный продукт уже проходит тестирование в компании.