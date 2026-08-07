Wildberries хочет запустить программу создания партнерских хабов для хранения Wildberries тестирует программу открытия партнерских хабов для хранения товаров

Москва7 авг Вести.Маркетплейс Wildberries тестирует новую программу по открытию партнерских хабов для хранения и обработки товаров, сообщает объединенная компания Wildberries и Russ (RWB).

Wildberries (входит в группу RWB) начинает тестирование новой партнерской программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров говорится в сообщении

Уточняется, что это станет одной из мер поддержки партнеров платформы.

Это позволит быстрее доставлять товары клиентам, а владельцам ПВЗ и предпринимателям с подходящими помещениями — расширить свои возможности и получить дополнительный источник дохода цитируются слова основателя Wildberries Татьяны Ким

Владельцы и арендаторы помещений смогут получать вознаграждение за открытие партнерских хабов, где они будут хранить, обрабатывать и отгружать товары продавцов. Заявки на открытие партнерских хабов принимаются из всех российских регионов, уточнили в Wildberries.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ совместно с Минфином, ФНС и Центральным банком разрабатывает комплекс мер поддержки для предпринимателей, пострадавших в результате атак на склады Wildberries.