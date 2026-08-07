Москва7 авгВести.Маркетплейс Wildberries тестирует новую программу по открытию партнерских хабов для хранения и обработки товаров, сообщает объединенная компания Wildberries и Russ (RWB).
Wildberries (входит в группу RWB) начинает тестирование новой партнерской программы по открытию хабов для хранения и обработки товаровговорится в сообщении
Уточняется, что это станет одной из мер поддержки партнеров платформы.
Это позволит быстрее доставлять товары клиентам, а владельцам ПВЗ и предпринимателям с подходящими помещениями — расширить свои возможности и получить дополнительный источник доходацитируются слова основателя Wildberries Татьяны Ким
Владельцы и арендаторы помещений смогут получать вознаграждение за открытие партнерских хабов, где они будут хранить, обрабатывать и отгружать товары продавцов. Заявки на открытие партнерских хабов принимаются из всех российских регионов, уточнили в Wildberries.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ совместно с Минфином, ФНС и Центральным банком разрабатывает комплекс мер поддержки для предпринимателей, пострадавших в результате атак на склады Wildberries.