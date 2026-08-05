Москва5 авг Вести.В Wildberries оптимизировали маршруты поставок, товары перераспределяются, а продавцы получают поддержку. Об этом ИС "Вести" сообщил представитель объединенной компании RWB Дмитрий Борщевский.

По его словам, на площадке сохраняется возможность выбора различных моделей продаж.

То есть продавцы могут использовать как логистическую инфраструктуру Wildberries непосредственно, так и работать по другим моделям продаж, где, например, участвуют партнерские склады или логистика партнерская, либо комбинировать их в зависимости от своих задач. Что касается модели продаж со склада продавцов, то мы снизили стоимость отгрузки товаров в ПВЗ и дали возможность отгружать товары на любые сортировочные центры на территории России, а не только в ближайшие