В ГД предложили меру поддержки продавцов, пострадавших от атак на маркетплейсы В ГД предложили поддержать кредитными каникулами пострадавших от атак продавцов

Москва29 июл Вести.С инициативой предоставить временные кредитные каникулы продавцам, которые потеряли товары в результате атак ВСУ на склады маркетплейсов, выступили депутаты Госдумы от фракции КПРФ. Свое предложение они направили главе кабмина Михаилу Мишустину.

Парламентарии указали, что дочерние финансовые компании Wildberries - "ВБ Банк" и "ВБ Финанс" - уже предоставили продавцам безвозмездную отсрочку по всем кредитам и займам, сообщает ТАСС.

Мы предлагаем распространить аналогичный механизм на все без исключения банки и кредитные организации пояснил агентству первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин

Депутаты призвали дать предпринимателям отсрочку для погашения кредитов и освободить их от выплаты процентов при условии подтверждения убытков, которые возникли в силу обстоятельств непреодолимой силы (военных действий). По мнению авторов инициативы, порядок подтверждения ущерба и сроки кредитных каникул следует определить кабмину.

Ранее лидер сегмента "Сэллеры" в Точка Банке Константин Канивец порекомендовал продавцам не паниковать из-за утраты товаров в результате атак на склады маркетплейсов и корректно собрать доказательства. По его словам, для оценки реального убытка необходимо собрать данные об остатках товаров на складах, отчеты о поставках и движении товаров, а также документы, подтверждающие стоимость товара.