Эксперт Канивец назвал способы защиты от утраты товаров на сладах маркетплейсов Эксперт Канивец рассказал, как защитить товары на складах маркетплейсов

Москва24 июл Вести.Лидер сегмента "Сэллеры" в Точка Банке Константин Канивец рассказал, что нужно делать продавцам, чтобы защитить свои товары от утраты на складах маркетплейсов.

По его словам, которые приводит РБК, в первые часы после атаки главное – не паниковать и корректно собрать доказательства.

Эксперт подчеркнул, что для оценки реального убытка необходимо собрать данные об остатках товаров на складах из личного кабинета маркетплейса, собственной учетной системы, отчеты о поставках и движении товаров, а также документы, подтверждающие стоимость товара.

Для защиты своих товаров необходимо сохранять все коммуникации с поддержкой через официальные каналы, заявил Канивец. Также важно оперативно пересчитать остатки по каждому артикулу, определить товары с риском дефицита и скорректировать рекламную активность. По словам руководителя сервиса аналитики продаж и анализа товаров на маркетплейсах "Дживио" Анны Парсаловой, при необходимости необходимо отменить или перенаправить запланированные поставки на альтернативные склады.

Среди других способов защиты товаров эксперты назвали восстановление товаров, которые приносят основную выручку и получение отсрочек по обязательствам.

В ночь на 24 июня ВСУ нанесли удары еще по трем логистическим комплексам Wildberries — в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Симферополе. Работа складов была остановлена, а сотрудников оперативно эвакуировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело, квалифицировав атаку на гражданские объекты в Ленобласти как теракт.