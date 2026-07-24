Москва24 июл Вести.Для того, чтобы защитить предпринимателей от ситуаций, не предусмотренных добровольным страхованием, нужно ввести обязательное страхование гражданской ответственности маркетплейса перед селлером, а также запрет на изменение оферты в одностороннем порядке. Такое мнение выразила президент Ассоциации предпринимателей платформенной экономики (АППЭ) Анастасия Тюгай в интервью ИС "Вести".

Эксперт объяснила, что добровольные страховки обычно не покрывают риски, связанные с терактами, в том числе атаками БПЛА. Кроме того, в платформенной экономике нет страхования как системы. Маркетплейсы могут не выплачивать компенсацию деньгами, а сделать скидки, например, на логистику и комиссии, растянув это на длительный период, отметила Тюгай.

Мы предлагаем сделать обязательное страхование гражданской ответственности маркетплейса перед селлером. Это как ОСАГО. Ты не хочешь страховать, но ты обязан. Если этот механизм закрепят в законе о платформенной экономике к 1 октября, то при следующем пожаре деньги придут не через год, а в течение двух-трех месяцев. Это, конечно, меняет очень сильно ситуацию… Предприниматель не может ждать год, чтобы вернуть деньги за товар, который он закупил под сезон. Наш механизм предусматривает специальный резервный фонд или государственную гарантию для таких случаев объяснила президент АППЭ

Она добавила, что необходимо менять культуру страхования, и многие продавцы после террористических атак украинских беспилотников задумались о страховке.

Мы требуем единый стандарт все-таки для всех маркетплейсов. Либо страховка покрывает все риски утраты, либо создается какой-то резервный государственный фонд. Бедствие общее: решение должно быть единым… Первое – это страхование, второе – запрет на изменение оферты в части ответственности без 90-дневного уведомления. Третье – публичный реестр пострадавших, чтобы каждый видел ИНН, имя, сумму потерь предложила Анастасия Тюгай

ВСУ 18 и 22 июля ударили по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях. Как сообщила глава компании Татьяна Ким, маркетплейс уже начал выплаты пострадавшим продавцам.