Москва22 июлВести.Маркетплейс Wildberries в среду начинает выплаты продавцам, чьи товары пострадали при ударах ВСУ, первые начисления получат свыше 88 тысяч селлеров, сообщила на пресс-конференции глава компании Татьяна Ким.
Она отметила, что с первых дней компания, несмотря на форс-мажор, ведет работу по организации финансовой помощи продавцам.
Первые начисления селлерам мы начинаем уже сегодня. В первую очередь нам важно начать начисления для самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей. Сегодня более 88 тысяч селлеров получат первые начислениясказала Ким
Она уточнила, что первые начисления появятся в течение суток на балансе продавца, а детальная формула механизма начислений будет опубликована на портале продавца.
Мы разрабатываем симулятор продаж и для среднего и крупного бизнесадобавила глава компании