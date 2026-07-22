Wildberries начинает выплаты продавцам, чей товар пострадал при атаках БПЛА Ким: Wildberries начинает выплаты продавцам, чьи товары пострадали от ударов ВСУ

Москва22 июл Вести.Маркетплейс Wildberries в среду начинает выплаты продавцам, чьи товары пострадали при ударах ВСУ, первые начисления получат свыше 88 тысяч селлеров, сообщила на пресс-конференции глава компании Татьяна Ким.

Она отметила, что с первых дней компания, несмотря на форс-мажор, ведет работу по организации финансовой помощи продавцам.

Первые начисления селлерам мы начинаем уже сегодня. В первую очередь нам важно начать начисления для самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей. Сегодня более 88 тысяч селлеров получат первые начисления сказала Ким

Она уточнила, что первые начисления появятся в течение суток на балансе продавца, а детальная формула механизма начислений будет опубликована на портале продавца.