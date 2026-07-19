Москва19 июл Вести."Сбер" открыл прием заявок на реструктуризацию кредитов селлеров, понесших убытки в результате атаки ВСУ на склады маркетплейса в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Там информировали, что для подачи заявки нужно зайти в раздел "Кредиты" в приложении "СберБизнес" и, нажав кнопку "Реструктуризация", оставить заявление. Кроме того, предприниматели смогут получить бесплатные консультации по вопросам связанным с инцидентом.

Сотрудники банка сориентируют по первым шагам, вопросам страхования, подскажут, как найти необходимую аналитику по остаткам на складах, а также ответят на все вопросы по реструктуризации и помогут оформить заявку говорится в сообщении

Утром 18 июля ВСУ атаковали склады WB в Тамбовской области и Подмосковье, применив оснащены поражающими элементами БПЛА. В Тамбовской области число погибших достигло 7, пострадавших - 25. В Подмосковье один человек погиб и 36 пострадали.