Региональные власти помогут семьям жертв удара по складу Wildberries в Котовске

Семьям погибших при ударе по складу Wildberries в Котовске выплатят по 1,5 млн Региональные власти помогут семьям жертв удара по складу Wildberries в Котовске

Москва20 июл Вести.Власти Тамбовской области окажут помощь семьям погибших и пострадавших при ударе по логистическому центру Wildberries в Котовске, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Уточняется, что соответствующее решение озвучил в ходе оперативного совещания 20 июля глава Тамбовской области Евгений Первышов.

Из средств областного бюджета семьям погибших выплатят по 1,5 миллиона рублей, тяжело раненым – по 600 тысяч рублей, остальным пострадавшим – по 300 тысяч рублей говорится в заявлении пресс-службы областного правительства в MAX

Губернатор Евгений Первышов подчеркнул, что удар ВСУ по логистическому центру является спланированной и безжалостной акцией против мирного населения.

Жертвами террористической атаки, совершенной киевским режимом 18 июля, стали семь человек. Еще 25 работников пострадали. Все они – сотрудники ночной смены: мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет.

Глава региона также отметил, что Wildberries выплатит семьям погибших по два миллиона рублей. Тем, кто находится в тяжелом состоянии, – по миллиону рублей.