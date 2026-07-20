Москва20 июлВести.Власти Тамбовской области окажут помощь семьям погибших и пострадавших при ударе по логистическому центру Wildberries в Котовске, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Уточняется, что соответствующее решение озвучил в ходе оперативного совещания 20 июля глава Тамбовской области Евгений Первышов.
Из средств областного бюджета семьям погибших выплатят по 1,5 миллиона рублей, тяжело раненым – по 600 тысяч рублей, остальным пострадавшим – по 300 тысяч рублейговорится в заявлении пресс-службы областного правительства в MAX
Губернатор Евгений Первышов подчеркнул, что удар ВСУ по логистическому центру является спланированной и безжалостной акцией против мирного населения.
Жертвами террористической атаки, совершенной киевским режимом 18 июля, стали семь человек. Еще 25 работников пострадали. Все они – сотрудники ночной смены: мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет.
Глава региона также отметил, что Wildberries выплатит семьям погибших по два миллиона рублей. Тем, кто находится в тяжелом состоянии, – по миллиону рублей.