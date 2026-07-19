В больницах Тамбовской области остаются 12 раненных при атаке ВСУ на склад WB

Власти Тамбовской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ В больницах Тамбовской области остаются 12 раненных при атаке ВСУ на склад WB

Москва19 июл Вести.В Тамбовской области в больницах остаются 12 человек, пострадавших в результате украинской атаки на логистический центр Wildberries в Котовске. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По состоянию на 19 июля в больницах Тамбовской области остаются 12 человек, пострадавших при атаке украинских беспилотников на логистический центр в Котовске. Все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей и получают необходимое лечение… Состояние 11 пациентов оценивается как средней тяжести, одного – как тяжелое говорится в Telegram-канале правительства

10 раненых отправили на лечение в московские больницы и федеральные центры, их сопровождали специалисты службы медицины катастроф.

Рано утром 18 июля украинские боевики с применением беспилотников ударили по логистическим центрам WB в Котовске и подмосковной Электростали. В результате погибли 4 мужчин и 3 женщины, еще 25 пострадали.