Десять пострадавших при атаке ВСУ в Котовске перевезут в федеральные медцентры

Из Тамбовской области для лечения в федеральных медцентрах эвакуируют 10 раненых Десять пострадавших при атаке ВСУ в Котовске перевезут в федеральные медцентры

Москва18 июл Вести.Десять человек, пострадавших в результате украинской атаки на склад Wildberries в тамбовском Котовске, будут доставлены на лечение в московские больницы и федеральные центры, сообщили в Минздраве России

10 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медицинские центры Минздрава России и больницы города Москвы говорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ

Для помощи раненым в регион прибыли федеральные специалисты. По последним данным, при вражеских ударах пострадали 16 мужчин и 9 женщин. Семь человек погибли.

Основатель WB и глава RWB Татьяна Ким пообещала оказать семьям погибших и пострадавшим финансовую поддержку.