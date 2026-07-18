Москва18 июлВести.В Котовск Тамбовской области прибыли специалисты центра медицины катастроф. Они привезли с собой необходимое оборудование для помощи пострадавшим, сообщает правительство региона.
Это было сделано по распоряжению министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
В Тамбов дополнительно прибыли специалисты федерального центра медицины катастроф с необходимым оборудованиемнаписано в канале властей области
В Котовске атаке со стороны украинских БПЛА подвергся логистический центр маркетплейса Wildberries. Погибли семеро, пострадали еще 25 человек.