На котовский склад WB прибыли сотрудники центра медицины катастроф Сотрудники центра медицины катастроф привезли в Котовск необходимое оборудование

Москва18 июл Вести.В Котовск Тамбовской области прибыли специалисты центра медицины катастроф. Они привезли с собой необходимое оборудование для помощи пострадавшим, сообщает правительство региона.

Это было сделано по распоряжению министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

В Тамбов дополнительно прибыли специалисты федерального центра медицины катастроф с необходимым оборудованием написано в канале властей области

В Котовске атаке со стороны украинских БПЛА подвергся логистический центр маркетплейса Wildberries. Погибли семеро, пострадали еще 25 человек.